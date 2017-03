Diario Opinión

Noticias Internacionales No es secreto para nadie el hecho de que la industria vira poco a poco hacia lo que sería un mundo hiperconectado, demostrando algunos avances en el campo de conexiones que, más que garantizar altas velocidades de transmisión, prometen inaugurar un nuevo modelo productivo. Leer más Hoy en días nuestros smartphone se han convertido prácticamente en nuestros inseparables amigos, tanto así, que no podemos salir de casa sin ellos; sin olvidar el importante hecho de que en ellos también almacenamos información sensible y extremamente personal. Leer más Anteriormente estuvimos viendo formas alternativas para no trabajar con los productos de Microsoft en cuanto al diseño, por ejemplo vimos que para el manejo de fotografías existen muchas alternativas a Picture Manger, y hoy justamente vamos a ver un complemento para todos los que se dedican a la edición de vídeo con el famoso Movie Maker. Leer más De vez en cuando hablan de ellos en los medios, cada vez con más frecuencia. Incluso se refieren a ellos como una nueva "tribu urbana", como si formaran parte de un grupo o movimiento reunido en torno a ciertas modas o actitudes. Es una forma de verlo, aunque en realidad, lo único que tienen en común es una decisión: desconectarse de las redes sociales, limitar el uso de internet al mínimo posible...y sobre todo, recuperar el contacto con la vida real. Leer más Las redes 5G cambiarán totalmente la economía y la sociedad Obtiene WinX MediaTrans gratis para manejar tus archivos y multimedia de tu iPhone Alternativas a Windows Movie Maker Desconectados: Salen de Internet para volver a entrar en la vida real